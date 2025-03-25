Россия опубликовала список объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме

В Кремле опубликовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

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Россия опубликовала перечень российских и украинских объектов, которые, согласно договоренности сторон, запрещено обстреливать в течение 30-дневного перемирия.

В перечне указаны:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефтепроводы, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

инфраструктура, производящая и передающая электроэнергию, в частности электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

В РФ утверждают, что временный мораторий действует в течение 30 суток якобы с 18 марта и по взаимной договоренности может быть продлен.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности о режиме тишины в Черном море и запрете ударов по энергетической инфраструктуре.

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