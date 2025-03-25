Кабмин утвердил план по реализации Стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования

Операционный план, рассчитанный до 2030 года, предусматривает реализацию четырех основных стратегических целей, которые сквозным образом охватывают систему образования.

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Министерство образования и науки Украины сообщило, что Правительство утвердило операционный план по реализации Стратегии внедрения гендерного равенства в сфере образования до 2030 года.

Отмечается, что это решение позволяет всем участникам образовательного процесса иметь равные возможности для реализации собственного потенциала без дискриминации и гендерных предубеждений.

Операционный план предусматривает реализацию четырех основных стратегических целей, которые сквозным образом охватывают систему образования.

Комплексное внедрение принципов, политик и мероприятий, способствующих обеспечению равных прав и возможностей для всех, уважению человеческого достоинства, отсутствию дискриминации в системе образования.

Усиление роли образовательных учреждений в обеспечении равных возможностей, предотвращении и противодействии насилию и дискриминации, совершенствование образовательного процесса на основе уважения к человеческому достоинству и принятия разнообразия личности.

Усиление роли и возможностей профессионального сообщества по вопросам обеспечения равных прав, международного сотрудничества.

Внедрение инклюзивных практик в сфере образования для преодоления последствий военных действий и послевоенного восстановления Украины.

«Эта инициатива будет способствовать внедрению гендерно чувствительного подхода в образовательный процесс на всех уровнях, а также устранению любых дискриминационных барьеров в образовательных учреждениях. План мероприятий охватывает всю систему образования и предусматривает важные изменения в учебные программы», – заявили в МОН.

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