Украина разработает новый Таможенный кодекс на основе Таможенного кодекса ЕС — Минфин

В Минфине ожидают, что новый Таможенный кодекс утвердит Верховная Рада в январе 2026 года.

Фото: logist.today

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Заместитель министра финансов Юрий Драганчук сообщил, что власти хотят создать новый Таможенный кодекс на основе Таможенного кодекса Европейского Союза.

«Планируем завершить разработку проекта нового Таможенного кодекса Украины на основе Таможенного кодекса ЕС до конца апреля и ожидаем его окончательного утверждения Верховной Радой в январе 2026 года», — сказал он во время заседания Руководящего комитета по разработке нового Таможенного кодекса Украины.

Разработка нового Таможенного кодекса Украины на основе Таможенного кодекса ЕС является ключевой рекомендацией для Украины в Отчете о расширении ЕС, опубликованном осенью прошлого года. Прогресс, достигнутый до 1 сентября, войдет в отчет за 2025 год и повлияет на текущую оценку готовности Украины к вступлению в ЕС.

«Таможенный кодекс — это основа Таможенного союза, и без соответствующего таможенного законодательства вступление в ЕС невозможно. Поэтому подготовка нового Таможенного кодекса сейчас является приоритетом для Гостаможслужбы. Прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее завершить первую версию Таможенного кодекса и рассчитываем в начале мая начать обсуждение его с обществом», — отметил заместитель главы Гостаможслужбы Владислав Суворов.

Как подчеркнул Томаш Михалек, представитель DG TAXUD, «мы ожидаем полного согласования таможенного законодательства Украины и ЕС, потому что на следующий день после вступления у вас будет напрямую применяться Таможенный кодекс ЕС». Он подтвердил дальнейшую готовность DG TAXUD предоставлять технические консультации украинской стороне (в частности, по терминологии), экспертизу разработанных документов, а также информировать о текущих изменениях, которые происходят в Таможенном кодексе ЕС.

«Мы планируем в апреле завершить подготовку текста, а в мае начать его перевод, который в июне будет передан на оценку экспертам DG TAXUD. В Парламент планируем направить до 31 августа. В октябре будем просить народных депутатов принять его за основу, после чего начнется подготовка ко второму чтению, чтобы в январе 2026 года новый Таможенный кодекс был готов к принятию как закон. После этого будем ожидать оценку ЕС — уже как принятого закона. В это время будем работать над подзаконными актами. Наша цель — чтобы в 2027 году в Украине полностью заработало таможенное законодательство, соответствующее законодательству ЕС. Мы готовы к такому амбициозному подходу», — рассказал директор Департамента таможенной политики Минфина Александр Москаленко.

Такой таймлайн утвержден решением Руководящего комитета по подготовке нового Таможенного кодекса Украины на основе Таможенного кодекса ЕС.

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