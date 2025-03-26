Трамп допустил, что Путин намеренно затягивает с мирным соглашением по Украине

Путин медлит, чтобы выиграть время.

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Президент США Дональд Трамп признал, что Путин может затягивать переговоры о прекращении огня с Украиной. В то же время Трамп считает, что Москва в конце концов заинтересована в завершении войны. Об этом сообщает Politico.

По словам Трампа, Россия может использовать тактику промедления, чтобы выиграть время. «Может быть, что они просто тянут время», - сказал он в интервью Newsmax.

Трамп также повторил, что как Украина, так и Россия стремятся к завершению боевых действий.

«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на этом этапе», - заявил он.

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