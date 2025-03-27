Россия готовит новое наступление на Сумщину и Харьковщину – Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению.

Фото: aa.com.tr

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается выиграть время и готовится к новому наступлению, в частности в Сумской и Харьковской областях. Об этом он сказал в интервью для Le Figaro.

«Я также могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведданными с нашими союзниками. Мы должны смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами. Путин готовит новое наступление, в частности в Сумской и Харьковской областях», — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Путин уже хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но ему не дали этого сделать благодаря Курской операции, поэтому сейчас Путину нужно время.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Путин может затягивать переговоры о прекращении огня с Украиной.

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