В Гоструда объяснили, как временно перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором

Такой перевод обычно нуждается в согласии работника, за исключением случаев чрезвычайных ситуаций.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, как временно перевести работника на другую работу, не обусловленную трудовым договором.

Временный перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, допускается только с его согласия.

Работодатель имеет право перевести работника сроком до одного месяца на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия, если она не противопоказана работнику по состоянию здоровья, только для предотвращения или ликвидации последствий стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий, производственных аварий, а также других обстоятельств, которые ставят или могут но не ниже среднего заработка по предыдущей работе.

Но даже в этих случаях запрещается временный перевод на другую работу беременных женщин, женщин, имеющих ребенка с инвалидностью или ребенка младше 6 лет, а также лиц младше 18 лет без их согласия.

Кроме того, инспекторы обратили внимание на недопущение мобинга и дискриминации работников с инвалидностью и ВИЧ/СПИДом, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в трудовых отношениях и необходимость психосоциальной поддержки на рабочих местах.

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