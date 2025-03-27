В Минюсте напомнили, какие документы нужно иметь продавцу недвижимости

Западное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, какие личные документы должен иметь продавец недвижимости.
При отчуждении недвижимого имущества необходимо иметь пакет документов для правильного оформления договора.
Список документов на продажу недвижимости отличается в зависимости от конкретной ситуации.
На его наполнение влияет, было ли имущество приобретено в браке, проживают ли несовершеннолетние дети и т.п.
Однако существует примерный перечень, на который можно ориентироваться.
Какие личные документы должен иметь продавец недвижимости:
Правоустанавливающие документы
Перечень документов для продажи квартиры или дома в Украине обязательно включает документы, подтверждающие право собственности.
Право собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж, другие здания и сооружения, земельный участок, подлежащие отчуждению, может быть подтверждено, в частности, одним из следующих документов или их дубликатов:
Если государственная регистрация права собственности на жилой дом или квартиру, подлежащие отчуждению, была проведена по закону без выдачи документа, удостоверяющего это право, право собственности подтверждается на основании информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, полученной посредством прямого доступа к нему.
Документы, касающиеся земельного участка (для продажи дома):
- выписка из Государственного земельного кадастра (ГЗК). Этот документ содержит информацию о земельном участке, его кадастровом номере, площади, целевом назначении и т.п.
Справка о зарегистрированных лицах
Справку о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении можно получить в ЦНАПе, ЖЭКе, ОСМД или другом уполномоченном органе.
Кроме этой справки, желательно оформить и выписку об отсутствии задолженности по коммунальным услугам.
Отчет об экспертной денежной оценке недвижимости
Оценка обязательна для определения суммы налогов и сборов при заключении договора купли-продажи. Отчет должен быть составлен сертифицированным оценщиком.
Техническая документация на объект недвижимости
В техническом паспорте на квартиру или дом указаны все данные о жилой площади: адрес, этаж, общая площадь, планировка.
Если в квартире проводились перепланировки, технический паспорт может потребоваться для проверки и подтверждения их узаконивания.
В некоторых случаях требуется технический паспорт для дополнительного подтверждения параметров недвижимости.
Получить технический паспорт можно в БТИ или частной организации, имеющей государственный квалификационный сертификат.
Какие еще документы могут понадобиться для продажи квартиры, дома и в каких случаях?
Ситуации с отчуждением недвижимости бывают разные, каждый случай — индивидуален, от этого и зависит необходимый пакет документов (несколько владельцев, несовершеннолетние собственники, недееспособный владелец жилплощади, недвижимость, купленная в браке, ипотечная недвижимость, приватизированная недвижимость и т.п.).
За более подробной информацией в каждом конкретном случае стоит обратиться к государственному или частному нотариусу.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.