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В Минюсте напомнили, какие документы нужно иметь продавцу недвижимости

23:12, 27 марта 2025
Перечень документов для продажи квартиры или дома в Украине обязательно включает документы, подтверждающие право собственности.
В Минюсте напомнили, какие документы нужно иметь продавцу недвижимости
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Западное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, какие личные документы должен иметь продавец недвижимости.

При отчуждении недвижимого имущества необходимо иметь пакет документов для правильного оформления договора.

Список документов на продажу недвижимости отличается в зависимости от конкретной ситуации.

На его наполнение влияет, было ли имущество приобретено в браке, проживают ли несовершеннолетние дети и т.п.

Однако существует примерный перечень, на который можно ориентироваться.

Какие личные документы должен иметь продавец недвижимости:

  • паспорт — один из обязательных документов при продаже недвижимости. Без паспорта оформить сделку не получится. Также важно, чтобы в паспорте старого образца были вклеены необходимые фотографии. Нотариусу необходимо предоставить как оригинал, так и копию документа, причем от всех владельцев квартиры (если их несколько);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (оригинал) — также для каждого совладельца. В паспортах нового образца он указан на обороте документа, поэтому дополнительно ничего предоставлять не нужно. Если у владельца паспорт старого образца, он должен предоставить номер отдельно (оригинал и копию);
  • документы, подтверждающие семейное положение;
  • нотариально удостоверенная доверенность (если кто-то из совладельцев или владелец не может присутствовать при подписании договора).

Правоустанавливающие документы

Перечень документов для продажи квартиры или дома в Украине обязательно включает документы, подтверждающие право собственности.

Право собственности на жилой дом, квартиру, дачу, садовый дом, гараж, другие здания и сооружения, земельный участок, подлежащие отчуждению, может быть подтверждено, в частности, одним из следующих документов или их дубликатов:

  • нотариально удостоверенным договором купли-продажи, пожертвования, пожизненного содержания (ухода), ренты, дарения, мены, наследственным договором;
  • свидетельством о приобретении арестованного недвижимого имущества с публичных торгов (аукционов);
  • свидетельством о приобретении заложенного имущества на аукционе (публичных торгах);
  • свидетельством о праве собственности;
  • государственным актом на право собственности на земельный участок;
  • свидетельством о праве на наследство;
  • свидетельством о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;
  • договором о прекращении права на содержание при условии приобретения права на недвижимость;
  • договором о прекращении права на алименты в связи с передачей права собственности на недвижимость;
  • договором о выделении доли в натуре (раздел); ипотечным договором, договором об удовлетворении требований ипотекодержателя, если по условиям таких договоров предусмотрена передача ипотекодержателю права собственности на предмет ипотеки;
  • решением суда;
  • договором купли-продажи, зарегистрированным на бирже, заключенным в соответствии с требованиями законодательства, и т.п.

Если государственная регистрация права собственности на жилой дом или квартиру, подлежащие отчуждению, была проведена по закону без выдачи документа, удостоверяющего это право, право собственности подтверждается на основании информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, полученной посредством прямого доступа к нему.

Документы, касающиеся земельного участка (для продажи дома):

- выписка из Государственного земельного кадастра (ГЗК). Этот документ содержит информацию о земельном участке, его кадастровом номере, площади, целевом назначении и т.п.

Справка о зарегистрированных лицах

Справку о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении можно получить в ЦНАПе, ЖЭКе, ОСМД или другом уполномоченном органе.

Кроме этой справки, желательно оформить и выписку об отсутствии задолженности по коммунальным услугам.

Отчет об экспертной денежной оценке недвижимости

Оценка обязательна для определения суммы налогов и сборов при заключении договора купли-продажи. Отчет должен быть составлен сертифицированным оценщиком.

Техническая документация на объект недвижимости

В техническом паспорте на квартиру или дом указаны все данные о жилой площади: адрес, этаж, общая площадь, планировка.

Если в квартире проводились перепланировки, технический паспорт может потребоваться для проверки и подтверждения их узаконивания.

В некоторых случаях требуется технический паспорт для дополнительного подтверждения параметров недвижимости.

Получить технический паспорт можно в БТИ или частной организации, имеющей государственный квалификационный сертификат.

Какие еще документы могут понадобиться для продажи квартиры, дома и в каких случаях?

Ситуации с отчуждением недвижимости бывают разные, каждый случай — индивидуален, от этого и зависит необходимый пакет документов (несколько владельцев, несовершеннолетние собственники, недееспособный владелец жилплощади, недвижимость, купленная в браке, ипотечная недвижимость, приватизированная недвижимость и т.п.).

За более подробной информацией в каждом конкретном случае стоит обратиться к государственному или частному нотариусу.

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