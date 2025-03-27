У Мін’юсті нагадали, які документи потрібно мати продавцю нерухомості

Перелік документів для продажу квартири чи будинку в Україні обов’язково включає документи, що підтверджують право власності.

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Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, які потрібно мати особисті документи продавцю нерухомості.

При відчуженні нерухомого майна потрібно мати необхідний пакет документів для правильного оформлення договору.

Список документів на продаж нерухомого майна відрізняється залежно від конкретної ситуації.

На наповнення пакету документів для продажу впливатиме, чи продавець набув майно у шлюбі, чи проживають малолітні/неповнолітні діти тощо.

Та є приблизний перелік на який можна орієнтуватися.

Які потрібно мати особисті документи продавцю нерухомості:

- паспорт — один із обов’язкових документів під час продажу нерухомості. Без паспорта оформити угоду не вдасться. Також важливо, щоб у паспорті старого зразка було вклеєно необхідні фотографії. Нотаріусу потрібно надати як оригінал, так і копію документа, причому всіх власників квартири (якщо власник не один).

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал), а також для кожного співвласника. У паспортах нового зразка його можна побачити на звороті документа, тому додатково нічого надавати не потрібно. Якщо у власника паспорт старого зразка, він повинен надати його окремо (оригінал та копію).

- документи, що підтверджують сімейний стан.

- нотаріально посвідчена довіреність (якщо хтось із співвласників або власник не може бути присутнім на підписанні договору).

Правовстановлюючі документи

Перелік документів для продажу квартири чи будинку в Україні обов’язково включає документи, що підтверджують право власності.

Право власності на житловий будинок, квартиру, дачу, садовий будинок, гараж, інші будівлі і споруди, земельну ділянку, що відчужуються, може бути підтверджено, зокрема, одним з таких документів або їх дублікатів:

- нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковим договором;

- свідоцтвом про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (аукціонів);

- свідоцтвом про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах);

- свідоцтвом про право власності;

- державним актом на право власності на земельну ділянку;

- свідоцтвом про право на спадщину;

- свідоцтвом про право власності на частку в спільному майні подружжя; договором про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно;

- договором про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно;

- договором про виділення частки в натурі (поділ); іпотечним договором, договором про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо умовами таких договорів передбачено передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки;

- рішенням суду;

- договором купівлі-продажу, зареєстрованим на біржі, укладеним відповідно до вимог законодавства, тощо.

У разі коли державну реєстрацію права власності на житловий будинок чи квартиру що відчужуються, відповідно до закону проведено без видачі документа, що посвідчує таке право, право власності підтверджується на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього.

Документи, що стосуються земельної ділянки (для продажу будинку):

- витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК). Цей документ містить інформацію про земельну ділянку, її кадастровий номер, площу, цільове призначення тощо.

Довідка про зареєстрованих осіб

Довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні можна отримати у ЦНАПі, ЖЕКу, ОСББ або іншому уповноваженому органі.

Окрім цієї довідки, варто оформити і виписку про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Звіт про експертну грошову оцінку нерухомості

Оцінка є обов’язковою для визначення суми податків та зборів при укладені договору купівлі – продажу. Звіт має бути складений сертифікованим оцінювачем.

Технічна документація на об'єкт нерухомості

У технічному паспорті на квартиру або будинок вказані всі дані про житлову площу: адресу, поверх, загальну площу, план.

Якщо у квартирі були здійснені перепланування, технічний паспорт може бути потрібний для перевірки та підтвердження їх узаконення.

У деяких випадках вимагається технічний паспорт для додаткового підтвердження параметрів нерухомості.

Отримати технічний паспорт можна в БТІ або приватній організації, що має державний кваліфікаційний сертифікат.

Які ще документи можуть знадобитися для продажу квартири, будинку та у яких випадках?

Ситуації з відчуженням нерухомого майна бувають різні, кожен випадок — індивідуальний, від цього і залежить необхідний пакет документів (декілька власників, неповнолітні власники, недієздатний власник житлової площі, куплена в шлюбі нерухомість, нерухомість в іпотеці, приватизована нерухомість, тощо ).

За більш детальною інформацію в кожному конкретному випадку варто звернутися до державного чи приватного нотаріуса.

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