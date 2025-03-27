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Спікер Верховної Ради закрив засідання після того, як депутати не змогли домогтися виклику міністрів для з’ясування деталей проекту угоди зі США про надра

12:04, 27 березня 2025
Окремі народні депутати підняли питання стосовно виклику до Верховної Ради урядовців – зокрема щодо деталей проекту угоди зі США про корисні копалини, а також деталей перемовин.
Спікер Верховної Ради закрив засідання після того, як депутати не змогли домогтися виклику міністрів для з’ясування деталей проекту угоди зі США про надра
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Депутати 27 березня не змогли завершити розгляд законопроектів. Спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку довелося закрити пленарне засідання.

Так, спочатку слово взяв народний депутат Ярослав Железняк, який вказав, що новий проект угоди між Україною і США містить «шокуючі деталі». За його словами, ця угода налічує вже 58 сторінок і є, на відміну від попереднього проекту, досить детальною.

«Я думаю, коли ви дізнаєтесь, що всередині, ви будете насправді шоковані. Там мова йде про всі надра, всі надходження від них, а гроші виводяться за кордон», зазначив Железняк. Він підкреслив, що про деталі цієї угоди депутати мали б дізнаватися не від нього, а від профільних міністрів.

В свою чергу, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець закликав депутатів «не жити плітками». За його словами, урядовці наразі опрацьовують проект угоди, і коли буде час голосувати, то депутатам повідомлять усі деталі.

Інші депутати вимагали виклику міністра оборони Рустема Умєрова, щоб він розповів деталі перемовин, які нещодавно відбулися між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії. Але ця пропозиція не набрала голосів.

При цьому парламент не зміг поставити до порядку денного законопроект 11387 щодо відповідальності урядовців, які не приходять на виклик до Верховної Ради.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна може підписати економічну угоду зі Штатами про надра наступного тижня.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України

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