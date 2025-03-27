Україна може підписати угоду зі США про надра наступного тижня, — міністр фінансів Бессент

Ми передали завершений документ про економічне партнерство, який зараз розглядається українцями, - зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Фото: AFP

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україна може підписати економічну угоду зі Штатами про надра наступного тижня, а президент США Дональд Трамп без вагань посилить санкції проти Росії, якщо виникне така необхідність. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Ми передали завершений документ про економічне партнерство, який зараз розглядається українцями, і ми сподіваємося перейти до повноцінних обговорень і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня", - зазначив міністр.

З приводу санкцій Бессент заявив, що "це буде визначатися наступними кроками російського керівництва, чи будуть санкції посилені або послаблені".

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", – сказав міністр фінансів США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що США запропонували нову велику угоду про корисні копалини.

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