Украина может подписать соглашение с США о недрах на следующей неделе, — министр финансов Бессент

Мы передали завершенный документ об экономическом партнерстве, который сейчас рассматривается украинцами, – отметил министр финансов США Скотт Бессент.

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина может заключить экономическое соглашение со Штатами о недрах следующей недели, а президент США Дональд Трамп без колебаний усилит санкции против России, если возникнет такая необходимость. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Мы передали завершенный документ об экономическом партнерстве, который сейчас рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полноценным обсуждениям и, возможно, даже получить подписи на следующей неделе", – отметил министр.

По поводу санкций Бессент заявил, что "это будет определяться следующими шагами российского руководства, будут ли санкции ужесточены или ослаблены".

"Президент Трамп, я думаю, без колебаний усугубит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – сказал министр финансов США.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что США предложили новое крупное соглашение о полезных ископаемых.

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