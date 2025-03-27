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Налоговая разоблачила две известные сети по продаже техники Apple в неуплате налогов на 286 млн гривен

12:59, 27 марта 2025
По словам главы ГНС Руслана Кравченко, эти две торговые сети по продаже техники бренда Apple имеют более 160 магазинов по стране.
Налоговая разоблачила две известные сети по продаже техники Apple в неуплате налогов на 286 млн гривен
Иллюстрационное изображение: rau
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Государственная налоговая служба выявила схему «разделения бизнеса» в двух известных сетях электроники, что привело к уклонению от уплаты НДС на сумму более 286 млн грн. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

По его словам, эти две торговые сети по продаже техники бренда Apple имеют более 160 магазинов по всей стране.

«Во время проверок сотрудники налоговой службы обнаружили массовые факты продаж без применения РРО/ПРРО, а также отсутствие учета товаров и документов о происхождении техники. Только за выходные в рамках почти 150 контрольных закупок, в том числе и в этих сетях, нами было выявлено 22 случая выдачи нефискальных расчетных документов – по сути поддельных бумажек, которые лишь имитируют чеки», — указал Кравченко.

Таким образом, отметил глава ГНС, по результатам более 400 таких проверок налогоплательщики были оштрафованы на сумму более 85 млн гривен.

Кроме того, налоговая передала правоохранителям также факты искусственного разделения продаж этими сетями: юридические лица привлекали до 300 связанных ФОПов на упрощенной системе налогообложения.

«Мы уже идентифицировали 170 предпринимателей, вовлеченных в эти манипуляции. Их общий объем доходов — 1,72 млрд грн. Благодаря нашим проверкам, эти сети прекратили деятельность через налогоплательщиков единого налога и работают в форме обществ с ограниченной ответственностью, которые находятся на общей системе налогообложения и являются плательщиками НДС. Их выручка увеличилась более чем в 10 раз», — рассказал Кравченко.

В ГНС призывают обращать внимание на оригинальность упаковки, предоставление гарантии и чеков, а также информировать налоговую о всех фактах продажи электроники и бытовой техники без фискальных кассовых чеков.

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