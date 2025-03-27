Податкова викрила дві відомі мережі з продажу техніки Apple у несплаті податків на 286 млн гривень

За словами голови ДПС Руслана Кравченка, ці дві торгові мережі з продажу техніки бренду Apple мають понад 160 магазинів по країні.

Ілюстраційне зображення: rau

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Державна податкова служба викрила схему «дроблення бізнесу» у двох відомих мережах електроніки, що призвела до ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

За його словами, ці дві торгові мережі з продажу техніки бренду Apple мають понад 160 магазинів по країні.

«Під час перевірок співробітники податкової служби виявили в них масові факти продажів без застосування РРО/ПРРО, а також відсутність обліку товарів та документів про походження техніки. Лише за вихідні в рамках майже 150 контрольних закупівель, зокрема і в цих мережах, нами виявлено 22 випадки видачі нефіскальних розрахункових документів – по суті підробних папірців, які лише імітують чеки», - вказав Кравченко.

Відтак, зазначив голова ДПС, за результатами понад 400 таких перевірок платники податків оштрафовані на суму більш ніж 85 млн гривень.

Крім цього, податкова передала правоохоронцям також факти штучного поділу продажів цими мережами: юрособи залучали до 300 пов’язаних ФОПів на спрощеній системі.

«Нами вже ідентифіковано 170 підприємців, залучених до цих маніпуляцій. Їхній загальний обсяг доходів – 1,72 млрд грн.

Завдяки нашим перевіркам наразі ці мережі припинили діяльність через платників єдиного податку та працюють у формі товариств з обмеженою відповідальністю, що перебувають на загальній системі оподаткування та є платниками ПДВ. Їхні виторги зросли у понад 10 разів», - розповів Кравченко.

У ДПС закликають звертати увагу на оригінальність упаковки, надання гарантії і чеків, а про всі факти продажу електроніки та побутової техніки без фіскальний касових чеків інформувати податкову.

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