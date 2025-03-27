Деяким українцям перерахують субсидію — кому та чому

Домогосподарствам, у яких змінились доходи, у березні буде проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій.

Фото: poradnica.com.ua

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Пенсійний фонд України нагадав, що двічі на рік – у березні та серпні – домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, органи ПФ здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення.

«Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян», - підкреслив Пенсійний фонд.

При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року , який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50 відсотків в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.

Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50 відсотків, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться.

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