Некоторым украинцам пересчитают субсидию — кому и почему

Домохозяйствам, у которых изменились доходы, в марте будет произведен автоматический перерасчет жилищных субсидий.

Фото: poradnica.com.ua

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Пенсионный фонд Украины напомнил, что дважды в год — в марте и августе — домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов, органы ПФ осуществляют перерасчет размера назначенной жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

«Такой перерасчет проводится автоматически, без обращения граждан», — подчеркнул Пенсионный фонд.

При перерасчете выплат с марта 2025 года среднемесячный совокупный доход учитывается за III и IV кварталы 2024 года, который сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон).

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50 процентов в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.

Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились / увеличились более чем на 50 процентов, с марта размер жилищной субсидии изменится: либо увеличится, либо уменьшится.

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