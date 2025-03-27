Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Спикер Верховной Рады закрыл заседание после того, как депутаты не смогли добиться вызова министров для выяснения деталей проекта соглашения с США о недрах

12:04, 27 марта 2025
Отдельные народные депутаты подняли вопрос о вызове в Верховную Раду представителей правительства — в частности, относительно деталей проекта соглашения с США о полезных ископаемых, а также деталей переговоров.
Спикер Верховной Рады закрыл заседание после того, как депутаты не смогли добиться вызова министров для выяснения деталей проекта соглашения с США о недрах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутаты 27 марта не смогли завершить рассмотрение законопроектов. Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку пришлось закрыть пленарное заседание.

Так, сначала слово взял народный депутат Ярослав Железняк, который указал, что новый проект соглашения между Украиной и США содержит «шокирующие детали». По его словам, это соглашение насчитывает уже 58 страниц и, в отличие от предыдущего проекта, является достаточно детализированным.

«Я думаю, когда вы узнаете, что внутри, вы будете действительно шокированы. Там речь идет о всех недрах, всех поступлениях от них, а деньги выводятся за границу», — отметил Железняк. Он подчеркнул, что о деталях этого соглашения депутаты должны были бы узнавать не от него, а от профильных министров.

В свою очередь, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец призвал депутатов «не жить сплетнями». По его словам, правительственные чиновники сейчас работают над проектом соглашения, и когда придет время голосовать, депутатам сообщат все детали.

Другие депутаты требовали вызова министра обороны Рустема Умерова, чтобы он рассказал детали переговоров, которые недавно прошли между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. Однако это предложение не набрало голосов.

При этом парламент не смог включить в повестку дня законопроект 11387 об ответственности правительственных чиновников, которые не являются по вызову в Верховную Раду.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина может подписать экономическое соглашение с США о недрах на следующей неделе.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил оправдательный приговор, указав, что при определенных условиях следователь может изымать образцы подписи без определения следственного судьи

Верховный Суд пояснил, когда получение образцов подписи для почерковедческой экспертизы может осуществляться следователем без определения следственного судьи.

Для привлечения к уголовной ответственности за неподачу декларации предварительное письменное уведомление от НАПК не требуется – позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с позицией апелляционного суда о том, что отсутствие уведомления НАПК о факте неподачи декларации лицом исключает возможность привлечения его к уголовной ответственности по статье 366-3 УК.

Отсутствие у правоохранителей статуса потерпевших не влияет на квалификацию действий лица как угрозы в отношении работника правоохранительного органа – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что фактически отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 345 УК, поскольку работники правоохранительных органов не были признаны потерпевшими.

Верховная Рада одобрила изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

Парламент принял за основу законопроект, который изменяет основания для уголовной ответственности за вмешательство в работу адвокатов.

Верховный Суд высказался относительно юрисдикции суда в делах об обжаловании изъятия земли органом местного самоуправления

Верховный Суд разъяснил, что нарушение органом местного самоуправления процедуры изъятия земельного участка является основанием для обжалования его решений в административном судопроизводстве.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Божик
    Валерій Божик
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Микола Борачок
    Микола Борачок
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Леонід Свида
    Леонід Свида
    заступник голови Одеського окружного адміністративного суду
  • Олена Власенкова
    Олена Власенкова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва