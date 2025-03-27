Спикер Верховной Рады закрыл заседание после того, как депутаты не смогли добиться вызова министров для выяснения деталей проекта соглашения с США о недрах

Отдельные народные депутаты подняли вопрос о вызове в Верховную Раду представителей правительства — в частности, относительно деталей проекта соглашения с США о полезных ископаемых, а также деталей переговоров.

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Депутаты 27 марта не смогли завершить рассмотрение законопроектов. Спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку пришлось закрыть пленарное заседание.

Так, сначала слово взял народный депутат Ярослав Железняк, который указал, что новый проект соглашения между Украиной и США содержит «шокирующие детали». По его словам, это соглашение насчитывает уже 58 страниц и, в отличие от предыдущего проекта, является достаточно детализированным.

«Я думаю, когда вы узнаете, что внутри, вы будете действительно шокированы. Там речь идет о всех недрах, всех поступлениях от них, а деньги выводятся за границу», — отметил Железняк. Он подчеркнул, что о деталях этого соглашения депутаты должны были бы узнавать не от него, а от профильных министров.

В свою очередь, первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец призвал депутатов «не жить сплетнями». По его словам, правительственные чиновники сейчас работают над проектом соглашения, и когда придет время голосовать, депутатам сообщат все детали.

Другие депутаты требовали вызова министра обороны Рустема Умерова, чтобы он рассказал детали переговоров, которые недавно прошли между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии. Однако это предложение не набрало голосов.

При этом парламент не смог включить в повестку дня законопроект 11387 об ответственности правительственных чиновников, которые не являются по вызову в Верховную Раду.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Украина может подписать экономическое соглашение с США о недрах на следующей неделе.

Автор: Наталя Мамченко

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