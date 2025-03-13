Депутаты решили вернуться к законопроекту о принудительном приводе должностных лиц, которые не являются на заседания парламента, из-за неявки начальника УГО

Руководитель Управления государственной охраны, несмотря на решение парламента вызвать его на заседание, не явился в Верховную Раду — депутаты отметили, что игнорирование вызовов является системной проблемой и поддержали включение в повестку дня проекта о принудительном приводе должностных лиц на заседания Рады.

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Народные депутаты проголосовали за вызов в парламент начальника Управления государственной охраны. Однако он не явился, что вызвало определенное возмущение у некоторых депутатов.

«Вчера была скандальная ситуация возле Рады: сотрудники УГО (государственная охрана) не пускали часть депутатов в Раду. Дошло до того, что в зале проголосовали 210 голосами (из 150 необходимых) вызвать начальника УГО в зал на 13:00.

Наступает 13:00, его нет. Говорят: «ушел на заседание Ставки». На что коллеги в зале справедливо отмечают, что Стефанчук тоже член Ставки, но сейчас работает в зале, как и должно быть», — отметил народный депутат Ярослав Железняк.

13 марта начальник УГО также не явился в парламент.

Ярослав Железняк добавил, что игнорирование происходит не только со стороны руководителя УГО, но и со стороны правительственных чиновников. В частности, как сообщалось ранее, депутаты пытались вызвать в парламент представителей правительства по вопросу соглашения о полезных ископаемых.

В то же время на часе вопросов к правительству 14 марта планируется рассматривать вопросы социальной политики.

В итоге депутаты проголосовали за включение в повестку дня следующего заседания законопроекта 11387, который содержит нормы об ответственности за неявку должностных лиц на заседания Верховной Рады.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим проектом в статью 6 Регламента Верховной Рады предлагается внести дополнение, согласно которому, если к полномочиям Верховной Рады относится вопрос увольнения с должности лица, которое без уважительных причин не явилось на пленарное заседание, проект постановления о его увольнении вне очереди без голосования включается в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады на следующий день после регистрации такого проекта и рассматривается первым на пленарном заседании без предварительной подготовки в комитетах.

Также статья 23 Закона «О Национальной полиции» дополняется положениями, согласно которым привод может осуществляться по процедурному решению Верховной Рады Украины.

В статье 19 Закона «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» будет предусмотрено, что если приглашенное следственной комиссией должностное, служебное или иное лицо не является на заседание комиссии без уважительных причин, комиссия вправе принять решение о применении к нему привода, выполнение которого обеспечивается органами Национальной полиции.

Привод заключается в принудительном сопровождении лица, к которому он применяется, лицом, выполняющим решение о приводе, к месту его вызова в указанное в решении время. Решение о приводе объявляется лицу, к которому оно применяется, лицом, его выполняющим.

Также 152 голоса Верховная Рада дала за предложение народного депутата Алексея Гончаренко о немедленном вызове министра иностранных дел Андрея Сибиги на 14 марта на час вопросов к правительству для доклада по результатам переговоров в Джидде.

Автор: Наталя Мамченко

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