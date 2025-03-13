Депутати вирішили повернутися до законопроекту про привід посадовців, які не приходять на засідання парламенту, через неявку начальника УДО

Керівник Управління державної охорони, незважаючи на рішення парламенту викликати його на засідання, не прийшов до Верховної Ради – депутати зауважили, що ігнорування викликів є системною проблемою і підтримали включення до порядку денного проекту про примусовий привід посадовців на засідання Ради

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Народні депутати проголосували за виклик до парламенту начальника Управління державної охорони. Однак він не прийшов, що викликало певне обурення в окремих депутатів.

«Вчора була скандальна ситуація біля Ради співробітники УДО (державна охорона) не пускали частину депутатів в Раду. Дійшло до того, що в залі проголосували 210 голосів (з 150 необхідних) викликати у залу начальника УДО на 13:00.

Приходить 13:00, його немає. Говорять: «пішов на засідання Ставки». На що колеги в залі справедливо зазначають, що Стефанчук теж член Ставки, але зараз працює в залі, як і має бути» – зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

13 березня начальник УДО теж не прийшов до парламенту.

Ярослав Железняк додав, що ігнорування відбувається не лише з боку керівника УДО, але й з боку урядовців. Зокрема, як раніше повідомлялося, депутати намагалися викликати до парламенту представників уряду стосовно питання угоди про корисні копалини.

Натомість на годині запитань до уряду 14 березня планується розглядати питання щодо соціальної політики.

Врешті депутати проголосували за те, щоб включити до порядку денного наступного разу законопроект 11387, де містяться норми про відповідальність за неявку посадовців на засідання Верховної Ради .

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цим проектом до статті 6 Регламенту Верховної Ради пропонується внести доповнення, відповідно до якого, якщо до повноважень Верховної Ради належить питання звільнення з посади особи, яка без поважних причин не з'явилася на пленарне засідання. Проект постанови про її звільнення позачергово без голосування включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради наступного дня пленарних засідань після дня реєстрації такого проекту постанови та розглядається першим на пленарному засіданні без попередньої підготовки в комітетах.

Також стаття 23 Закону «Про Національну поліцію» доповнюється положеннями, відповідно до яких привід може здійснюватися за процедурним рішенням Верховної Ради України.

У статті 19 Закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» передбачать, що якщо запрошена слідчою комісією посадова, службова чи інша особа не з’являється на засідання слідчої комісії без поважних причин, слідча комісія має право прийняти рішення про застосування до неї приводу, виконання якого забезпечується органами Національної поліції.

Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує рішення про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений у рішенні час. Рішення про здійснення приводу оголошується особі, до якої він застосовується, особою, яка його виконує.

Також 152 голоси Верховна Рада дала за пропозицію народного депутата Олексія Гончаренка про негайний виклик міністра закордонних справ Андрія Сибіги на 14 березня на годину запитань до уряду щодо доповіді за результатами переговорів у Джидді.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.