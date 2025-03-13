Ексдепутата Київської міськради Комарницького оголосять у міжнародний розшук, — директор НАБУ Кривонос

Семен Кривонос повідомив, що НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення Дениса Комарницького у міжнародний розшук.

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Колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, який є фігурантом справи «Чисте місто» щодо земельної корупції у Київраді, оголосить у міжнародний розшук. Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» директор НАБУ Семен Кривонос.

«НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення його у міжнародний розшук», - сказав він, коментуючи дані про те, що Комарницький виїхав за кордон.

У свою чергу Укрінформ, з посилання на джерела у правоохоронних органах, додало, що Денис Комарницький зараз перебуває в Австрії.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Таком ми писали, ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени Марченко, Михайла Терентьєва, Петра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти. Крім того, депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

У будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі.

Додамо, 10 лютого НАБУ повідомило, що оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького.

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