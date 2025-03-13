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Дуда закликав США розмістити американську ядерну зброю в Польщі

10:47, 13 березня 2025
Анджей Дуда вважає, що президент США Дональд Трамп може перемістити американські ядерні боєголовки із Західної Європи або США до Польщі.
Дуда закликав США розмістити американську ядерну зброю в Польщі
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Президент Польщі Анджей Дуда закликав США розглянути можливість розміщення ядерної зброї в його країні як засіб стримування агресії з боку Росії. Про це повідомляє Financial Times.

Він переконаний, що президент США Дональд Трамп може перемістити американські ядерні боєголовки з країн Західної Європи або США до Польщі. Він нещодавно обговорював цю можливість зі спеціальним посланником США з питань України Кітом Келлогом.

«Кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році, тож через 26 років також має відбутися зміщення інфраструктури НАТО на схід. Для мене це очевидно. Я думаю, справа не тільки в тому, що настав час, але й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була», — сказав Анджей Дуда.

Також польський президент нагадав, що Путін у 2023 році вирішив перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі.

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США Польща Дональд Трамп Анджей Дуда ядерна зброя

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