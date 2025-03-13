Дуда призвал США разместить американское ядерное оружие в Польше

Анджей Дуда считает, что президент США Дональд Трамп может переместить американские ядерные боеголовки из Западной Европы или США в Польшу.

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Президент Польши Анджей Дуда призвал США рассмотреть возможность размещения ядерного оружия в стране как средство сдерживания агрессии со стороны России. Об этом сообщает Financial Times.

Он убежден, что президент США Дональд Трамп может переместить американские ядерные боеголовки из стран Западной Европы или США в Польшу. Он недавно обсуждал эту возможность со специальным посланником США по Украине Китом Келлогом.

«Кордоны НАТО переместились на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет также должно произойти смещение инфраструктуры НАТО на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, дело не только в том, что пора, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было», — сказал Анджей Дуда.

Также польский президент напомнил, что Путин в 2023 году решил переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь.

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