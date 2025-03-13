Суд приостановил реорганизацию Одесской юридической академии

Суд временно остановил объединение Одесской юридической академии с ОНУ.

Фото: Национальный университет «Одесская юридическая академия» НУ «ОЮА»

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Киевский окружной административный суд принял решение о приостановлении реорганизации Национального университета «Одесская юридическая академия» до завершения судебного разбирательства.

В конце февраля декан Криворожского факультета ОЮА Виталий Залужный подал иск к Кабинету Министров и Министерству образования и науки, требуя отменить правительственное распоряжение №111 от 12 февраля и приказ МОН №213 от 13 февраля, которые предусматривают реорганизацию академии. Судебное заседание по этому делу назначено на 2 апреля.

Истец также обратился с заявлением об обеспечении иска, в котором просил суд запретить Кабмину, Минобразования и Комиссии по реорганизации совершать действия на основании этих документов до окончательного решения по делу. Суд частично удовлетворил это заявление: было остановлено действие приказа МОН о реорганизации и запрещено увольнение работников ОЮА и ее структурных подразделений до принятия окончательного решения.

12 февраля Кабинет Министров принял решение о присоединении Одесской юридической академии к Одесскому национальному университету имени И. И. Мечникова. В МОН заявляли, что права научно-педагогических работников будут сохранены, за исключением руководящего состава, к которому относятся президент, ректор и проректоры.

В Одесской юридической академии считают решение правительства незаконным и призывают руководство страны его отменить.

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