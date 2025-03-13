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Национальное собрание Франции одобрило резолюцию о конфискации замороженных активов РФ для поддержки Украины

10:37, 13 марта 2025
Во Франции поддержали резолюцию о поддержки Украины.
Национальное собрание Франции одобрило резолюцию о конфискации замороженных активов РФ для поддержки Украины
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Национальное собрание Франции должно было рассмотреть резолюцию с призывом конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.

Позже стало известно, что Национальное собрание Франции приняло эту резолюци. Об этом сообщила газета Le Figaro.

В тексте резолюции сказано, что Франция «решительно призывает Европейский Союз и его государства-члены немедленно начать изъятие замороженных российских активов (…) с целью финансирования военной поддержки Украины».

Однако газета подчеркивает, что значение резолюции «по большей части символическое, но депутаты рассчитывают, что она позволит им оказывать давление на курс правительства».

Резолюцию поддержали 288 депутатов. Еще 54 депутата проголосовали против, среди них представители левой партии «Непокорившаяся Франция» и коммунисты.

Депутаты от правой партии «Национальное объединение» воздержались.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с начальниками штабов в Париже, которая состоялась 11 марта, призвал перейти к разработке плана гарантий безопасности для Украины.

Добавим, Урсула фон дер Ляйен с коллегами боятся, что ЕС конфискацией активов РФ в пользу Украины испугает международных инвесторов.

Кроме того, депутаты ЕС призывают Бельгию поддержать конфискацию 250 млрд евро замороженных российских активов.

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Франция

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