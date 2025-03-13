Работа наземной части метро во время тревоги в Киеве вряд ли изменится, — КГГА

Будет ли двигаться транспорт во время тревог – Совет обороны Киева вернется к рассмотрению вопроса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как писала «Судебно-юридическая газета», решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги Совет обороны отправил на доработку. Проектом документа, который выносили на рассмотрение, предполагалось, что решение об остановке или продолжении движения наземного общественного транспорта будет одобряться непосредственно водителем.

Отметим, что жители левого берега Киева постоянно жалуются, что не могут добраться домой или на работу из-за блокирования движения метро и другого общественного транспорта во время тревоги. Особенно эта проблема становится острой во время вечерних атак шахедов.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал в эфире Киев24, что Совет обороны Киева вернется к рассмотрению вопроса о транспорте во время тревог в ближайшее время.

Будет наработано решение о работе троллейбусов, автобусов и трамваев в тревогу. Но, по его словам, норму о том, что сам водитель будет решать или продолжать дальше движение — уберут с наработки.

"Работа наземной части метро во время тревоги в Киеве вряд ли изменится", – отметил Поворозник.

Ранее сообщалось, что в Киеве разрешили движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.