Усику назначили обязательную защиту титула – его соперником станет Джозеф Паркер

WBO предписала Усику провести бой с временным чемпионом Паркером.

Фото: ukrinform

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Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 KO) провести защиту титула против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Об этом заявил президент WBO Густаво Оливери, подчеркнув, что организация стремится устранить статус временного чемпиона.

«WBO официально назначила обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие соответствует нашей четкой политике о наличии только одного чемпиона в каждой весовой категории», - цитирует Оливери Ring Magazine.

WBO дала боксерам 30 дней на достижение соглашения по бою. Если стороны не договорятся, организация проведет промоутерские торги для определения организатора поединка.

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