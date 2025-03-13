В TikTok появилась функция комендантского часа для подростков

В TikTok можно установить автоматическую блокировку приложения после 22 часов для пользователей до 16 лет.

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Видеосервис TikTok запускает дополнительные функции. Об этом сообщили в пресс-релизе приложения.

Отмечается, что функция Family Pairing позволяет родителям видеть связи своего подростка с другими аккаунтами и выбирать, когда приложение будет доступным. TikTok объясняет это необходимостью развития навыков цифровой безопасности у пользователей до 16 лет.

Также платформа внедряет инструменты, которые позволяют родителям контролировать активность детей в приложении.

Еще одна функция — автоматическое воспроизведение спокойной музыки на экране после 22:00. Это коснется всех подростков до 16 лет, которые используют TikTok в ночное время. Хотя эту функцию можно отключить, TikTok планирует дополнить ее медитационными упражнениями.

Одно из ключевых обновлений — функция Time Away, которая позволит устанавливать конкретные периоды, когда приложение будет недоступным.

Родители смогут заблокировать доступ к TikTok во время обеда, учебы или путешествий.

Ребенок может запросить дополнительное время, но окончательное решение остается за взрослыми.

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