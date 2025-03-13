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В Резерв+ уже сгенерировано 32 тысячи электронных направлений на ВВК

10:28, 13 марта 2025
На медкомиссию можно попасть без лишних визитов в ТЦК.
В Резерв+ уже сгенерировано 32 тысячи электронных направлений на ВВК
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В приложении Резерв+ украинцы уже создали 32 000 электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК). Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Минобороны запустило эту услугу в конце января как часть масштабной реформы ВВК.

Ранее для получения направления нужно было лично обращаться в ТЦК, тратя время в очередях. Теперь этот процесс оцифрован.

«Уже более 30 000 украинцев сгенерировали себе электронные направления на ВВК вместо того, чтобы идти в ТЦК и там стоять в очереди за бумажкой, которая дает возможность начать медосмотр. Это занимало немало времени. В рамках реформы мы цифровизировали этот сервис и сделали его человечным. Но на этом мы не останавливаемся и продолжаем работать над глобальными изменениями», - отметила Черногоренко.

Что еще меняется в ВЛК?

  • Внедрены электронные постановления ВВК в медицинской информационной системе ВСУ.
  • Обеспечено взаимодействие МИС ВСУ с реестром «Оберіг».

Как писала «Судебно-юридическая газета», в приложении «Резерв+» в электронных направлениях появилась дата прибытия на ВЛК. Теперь электронное направление на ВЛК, которое военнообязанные могут самостоятельно сформировать в «Резерв+», содержит точную дату и место прохождения медосмотра.

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ВВК Резерв+

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