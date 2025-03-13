У Резерв+ вже згенеровано 32 тисячі електронних направлень на ВЛК

На медкомісію можна потрапити без зайвих візитів у ТЦК.

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У застосунку Резерв+ українці вже створили 32 000 електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК). Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Міноборони запустило цю послугу наприкінці січня як частину масштабної реформи ВЛК.

Раніше для отримання направлення потрібно було особисто звертатися до ТЦК, витрачаючи час у чергах. Тепер цей процес цифровізований.

«Вже понад 30 000 українців згенерували собі електронні направлення на ВЛК замість того, щоб йти до ТЦК і там стояти в черзі за папірцем, який дає можливість почати медогляд. Це займало чимало часу. В межах реформи ми цифровізували цей сервіс і зробили його людяним. Але на цьому ми не зупиняємося і продовжуємо працювати над глобальними змінами», – зазначила Черногоренко.

Що ще змінюється у ВЛК?

Впроваджено електронні постанови ВЛК у медичній інформаційній системі ЗСУ.

Забезпечено взаємодію МІС ЗСУ з реєстром «Оберіг».

Як писала «Судово-юридична газета», у застосунку Резерв+ у електронних направленнях з'явилася дата прибуття на ВЛК. Тепер електронне направлення на ВЛК, яке військовозобов’язані можуть самостійно сформувати в Резерв+, містить точну дату та місце проходження медогляду.

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