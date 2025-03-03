У застосунку Резерв+ у електронних направленнях з'явилася дата прибуття на ВЛК

Оновлення стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку.

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Електронні направлення на проходження військово-лікарської комісії у застосунку Резерв+ тепер містять дату прибуття на медичний огляд. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко.

«Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку. Оновлення дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг», - вказала вона.

За словами представниці Міноборони, це дозволить вирушити до визначеного медзакладу у чітку дату і пройти огляд у конкретні терміни.

Крім того, електронні направлення стали доступними всім військовозобов’язаним – і тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперове направлення на ВЛК.

Щоб отримати е-направлення достатньо оформити запит у Резерв+.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+. Направлення буде формуватися в електронному виді через Реєстр «Оберіг».

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