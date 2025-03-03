В приложении Резерв+ в электронных направлениях появилась дата прибытия на ВЛК

Обнолвение будет касаеться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения.

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Электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии в приложении Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медицинский осмотр. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«Электронные направления на ВЛК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр. Это будет касаеться именно новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения. Обновление позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК, бумаг и длинных очередей», – указала она.

По словам представительницы Минобороны, это позволит отправиться в определенное медучреждение в четкую дату и пройти осмотр в конкретные сроки.

Кроме того, электронные направления стали доступны всем военнообязанным – и тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажное направление на ВЛК.

Чтобы получить электронное направление, достаточно оформить запрос в Резерв+.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин ввел электронное направление на ВЛК через Резерв+. Направление будет формироваться в электронном виде через реестр Оберег.

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