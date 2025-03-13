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У TikTok з’явилася функція комендантської години для підлітків

10:00, 13 березня 2025
У TikTok можна встановити автоматичне блокування застосунку після 22:00 для користувачів до 16 років.
У TikTok з’явилася функція комендантської години для підлітків
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Відеосервіс TikTok запускає додаткові функції. Про це повідомили у прессрелізі соцмережі.

Зазначається, що функція Family Pairing дозволяють батькам бачити зв’язки свого підлітка з іншими акаунтами й обирати, коли додаток буде доступним. TikTok пояснює це необхідністю розвивати навички цифрової безпеки у користувачів віком до 16 років.

Також платформа впроваджує інструменти, які дозволяють батькам контролювати активність дітей у застосунку.

Ще одна функція — автоматичне відтворення спокійної музики на екрані після 22:00. Це стосуватиметься всіх підлітків до 16 років, які використовують TikTok у нічний час. Хоча цю функцію можна вимкнути, TikTok планує доповнити її вправами з медитації.

Одне з ключових оновлень — функція Time Away, яка дозволить встановлювати конкретні періоди, коли додаток буде недоступним. Батьки зможуть блокувати програму під час обіду, навчання чи подорожей. Дитина може запросити додатковий час, але рішення ухвалюватимуть дорослі.

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