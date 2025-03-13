Усику призначили обов’язковий захист титулу – його суперником стане Джозеф Паркер

WBO наказала Усику провести бій із тимчасовим чемпіоном Паркером.

Фото: ukrinform

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Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов’язала чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 KO) провести захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Про це заявив президент WBO Густаво Олівері, наголосивши, що організація прагне усунути статус тимчасового чемпіона.

«WBO офіційно призначила обов'язковий захист між Усиком і Паркером, щоб усунути статус тимчасового чемпіона. Ця дія відповідає нашій чіткій політиці щодо наявності лише одного чемпіона в кожній ваговій категорії», – цитує Олівері Ring Magazine.

WBO дала боксерам 30 днів на досягнення угоди щодо бою. Якщо сторони не домовляться, організація проведе промоутерські торги для визначення організатора поєдинку.

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