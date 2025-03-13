Робота наземної частини метро під час тривоги в Києві навряд чи зміниться, — КМДА

Чи буде рухатися транспорт під час тривог — Рада оборони Києва повернеться до розгляду питання.

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Як писала «Судово-юридична газета», рішення про можливі зміни в роботі громадського транспорту у Києві під час повітряної тривоги Рада оборони відправила на доопрацювання. Проектом документа, який виносили на розгляд, передбачалося, що рішення про зупинку чи продовження руху наземного громадського транспорту схвалюватиме безпосередньо водій.

Зазначимо, що мешканці лівого берега Києва постійно скаржаться на те, що не можуть добратися додому чи на роботу через блокування руху метро та іншого громадського транспорту під час тривоги. Особливо ця проблема стає гострою під час вечірніх атак «шахедів».

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів у ефірі Київ24, що Рада оборони Києва повернеться до розгляду питання щодо транспорту під час тривог найближчим часом.

Буде напрацьовано рішення щодо роботи тролейбусів, автобусів та трамваїв у тривогу. Але, за його словами, норму про те, наче сам водій буде вирішувати чи продовжувати далі рух — приберуть з напрацювання.

"Робота наземної частини метро під час тривоги в Києві навряд чи зміниться", - зазначив Поворозник.

Раніше ми писали, що у Києві дозволили рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег. Проте рух на лівий берег поки залишиться закритим.

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