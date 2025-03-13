Національні збори Франції схвалили резолюцію про конфіскацію заморожених активів РФ для підтримки України

У Франції підтримали резолюцію щодо підтримки України.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Національні збори Франції мали розглянути резолюцію із закликом конфіскувати заморожені російські активи на користь України.

Згодом стало відомо, що Національні збори Франції ухвалили цю резолюцію. Про це повідомила газета Le Figaro.

У тексті резолюції сказано, що Франція «рішуче закликає Європейський Союз і його держави-члени невідкладно розпочати вилучення заморожених російських активів (...) з метою фінансування військової підтримки України».

Проте газета наголошує, що значення резолюції «здебільшого символічне, але депутати розраховують, що вона дасть їм змогу чинити тиск на курс уряду».

Резолюцію підтримали 288 депутатів. Ще 54 депутати проголосували проти, серед яких представники лівої «Нескореної Франції» і комуністи. Депутати від правої партії «Національного об'єднання» утрималися.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі, яка відбулася 11 березня, закликав перейти до розроблення плану гарантій безпеки для України.

Додамо, Урсула фон дер Ляєн з колегами бояться, що ЕС конфіскацією активів РФ на користь України налякає міжнародних інвесторів.

Крім того, депутати ЄС закликають Бельгію підтримати конфіскацію 250 млрд євро заморожених російських активів.

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