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У Франції розглянуть резолюцію про конфіскацію заморожених активів РФ на користь України — Le Figaro

17:22, 12 березня 2025
Резолюцію із закликом конфіскувати заморожені активи РФ на користь України розглянуть Національні збори Франції.
У Франції розглянуть резолюцію про конфіскацію заморожених активів РФ на користь України — Le Figaro
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У середу, 12 березня, Національні збори Франції розглянуть резолюцію із закликом конфіскувати заморожені російські активи на користь України, передає Le Figaro.

Документ також містить заклик до ЄС, НАТО та інших союзників «продовжувати та посилювати свою політичну, економічну та військову підтримку України».

В резолюції також є кілька моментів, які обов’язково будуть обговорюватися, зокрема питання процесу вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській землі в разі мирної угоди та імпорту російського газу країнами ЄС, якому резолюція закликає «покласти край».

У документі також закликають ЄС до негайного використання заморожених російських активів для підтримки України.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі, яка відбулася 11 березня, закликав перейти до розроблення плану гарантій безпеки для України.

Додамо, Урсула фон дер Ляєн з колегами бояться, що ЕС конфіскацією активів РФ на користь України налякає міжнародних інвесторів.

Крім того, депутати ЄС закликають Бельгію підтримати конфіскацію 250 млрд євро заморожених російських активів.

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Україна Франція

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