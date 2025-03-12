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На Житомирщині судили жінку за наркоторгівлю

21:38, 12 березня 2025
Жінка відправиться за ґрати за торгівлю метадоном.
На Житомирщині судили жінку за наркоторгівлю
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив обвинувальний вирок, яким визнав 46-річну містянку винною у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також повторному збуті наркотичних засобів. Суд призначив жінц 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Про це повідомляє пресслужба суду.

Під час розгляду кримінального провадження суд встановив, що обвинувачена у 2022 році двічі продала знайомому таблетки метадону загальною масою майже 0,1 г.

Своєї вини обвинувачена не визнала. Оцінивши усі наведені докази в їхній сукупності, суд вважає винуватість  жінки у  межах висунутого обвинувачення доведеною.

Призначаючи вид і міру покарання, суд врахував характер і ступінь небезпечності вчиненого обвинуваченою злочину, який відноситься до тяжких, дані про особу обвинуваченої, яка раніше не судима, вдова, не працює, перебуває на обліку лікарів нарколога та психіатра, за місцем проживання характеризується посередньо.

Обставин, які пом’якшують або обтяжують покарання, суд не встановив.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. До набрання вироком чинності запобіжний захід до обвинуваченої не обирався (справа №274/4980/22).

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суд Бердичів вирок Житомирська область

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