В Житомирской области судили женщину за наркоторговлю

Женщина отправится за решетку за торговлю метадоном.

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Бердичевский горрайонный суд вынес обвинительный приговор, которым признал 46-летнюю горожанку виновной в незаконном приобретении, хранении в целях сбыта, а также повторном сбыте наркотических средств. Суд назначил женщин 6 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе рассмотрения уголовного производства суд установил, что обвиняемая в 2022 году дважды продала знакомому таблетки метадона общей массой почти 0,1 г.

Своей вины обвиняемая не признала. Оценив все приведенные доказательства в их совокупности, суд считает виновность женщины в рамках выдвинутого обвинения доказанной.

Назначая вид и меру наказания, суд учел характер и степень опасности совершенного обвиняемым преступления, относящегося к тяжким, данные о лице обвиняемой, ранее не судимая, вдова, не работающая, состоящая на учете врачей нарколога и психиатра, по месту жительства характеризуется посредственно.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, суд не установил.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней. До вступления приговора в силу мера пресечения к обвиняемой не избиралась (дело №274/4980/22).

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