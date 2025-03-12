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Французские издатели и авторы подают в суд на Meta из-за того, что компания обучала ИИ на их работах

18:34, 12 марта 2025
Компанию обвиняют в массовом использовании авторских произведений без разрешения для обучения ее генеративной модели ИИ.
Французские издатели и авторы подают в суд на Meta из-за того, что компания обучала ИИ на их работах
Фото: pakistantoday.com.pk
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Французские издатели и авторы заявили 12 марта, что подают в суд на Meta, обвиняя компанию в использовании их произведений без разрешения для обучения своей модели искусственного интеллекта, передает Associated Press.

Три профессиональные ассоциации заявили, что инициируют судебное разбирательство против Meta в парижском суде, обвиняя компанию в «массовом использовании авторских произведений без разрешения» для обучения ее генеративной модели ИИ.

Национальный союз издателей, представляющий книжных издателей, отметил, что «многочисленные произведения» его членов обнаруживаются в базе данных Meta.

Президент группы Венсан Монтань обвинил Meta в «несоблюдении авторского права и паразитизме».

Еще одна организация, Национальный союз авторов и композиторов, представляющая 700 писателей, драматургов и композиторов, заявила, что иск необходим для защиты ее членов от «ИИ, который грабит их произведения и культурное наследие для собственного обучения».

Союз также обеспокоен тем, что ИИ «создает «фальшивые книги», которые конкурируют с настоящими книгами», сказал президент организации Франсуа Пейрони.

Третья группа, участвующая в судебном процессе, Общество людей литературы (Société des Gens de Lettres), представляет интересы авторов. Все они требуют «полного удаления» каталогов данных, созданных Meta без разрешения, для обучения ее модели ИИ.

Согласно Закону об искусственном интеллекте Европейского Союза, системы генеративного ИИ обязаны соблюдать законодательство 27 стран ЕС об авторском праве и быть прозрачными в отношении материалов, использованных для обучения.

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суд Франция

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