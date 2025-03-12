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Французькі видавці та автори подають до суду на Meta через те, що компанія навчала ШІ на їхніх роботах

18:34, 12 березня 2025
Компанію звинувачують у масовому використанні авторських творів без дозволу для навчання її генеративної моделі ШІ.
Французькі видавці та автори подають до суду на Meta через те, що компанія навчала ШІ на їхніх роботах
Фото: pakistantoday.com.pk
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Французькі видавці та автори заявили 12 березня, що подають до суду на Meta, звинувачуючи компанію у використанні їхніх творів без дозволу для навчання своєї моделі штучного інтелекту, передає Associated Press.

Три професійні асоціації заявили, що ініціюють судовий розгляд проти Meta у паризькому суді, звинувачуючи компанію в «масовому використанні авторських творів без дозволу» для навчання її генеративної моделі ШІ.

Національний союз видавців, який представляє книговидавців, зазначив, що «численні твори» його членів виявлені в базі даних Meta.

Президент групи Венсан Монтань звинуватив Meta у «недотриманні авторського права та паразитизмі».

Ще одна організація, Національний союз авторів і композиторів, яка представляє 700 письменників, драматургів та композиторів, заявила, що позов необхідний для захисту її членів від «ШІ, який грабує їхні твори та культурну спадщину для власного навчання».

Союз також занепокоєний тим, що ШІ «створює "фальшиві книги", які конкурують із справжніми книгами», сказав президент організації Франсуа Пейроні.

Третя група, що бере участь у судовому процесі, Товариство людей літератури (Société des Gens de Lettres), представляє інтереси авторів. Вони всі вимагають «повного видалення» каталогів даних, створених Meta без дозволу, для навчання її моделі ШІ.

Згідно із Законом про штучний інтелект Європейського Союзу, системи генеративного ШІ зобов’язані дотримуватись законодавства 27 країн ЄС щодо авторського права та бути прозорими щодо матеріалів, використаних для навчання.

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