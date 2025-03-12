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В Гоструда объяснили, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора

21:13, 12 марта 2025
Если трудовой договор не подлежит приостановлению, инспектор труда может выдать предписание об устранении нарушений.
В Гоструда объяснили, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, что должен делать работник, если он не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора

В таком случае работник лично или через профсоюз может обжаловать такой приказ в Государственную службу Украины по вопросам труда или его территориальным органам. При отсутствии оснований для приостановления действия трудового договора инспектор труда может внести предписание об устранении выявленных нарушений (по согласованию военной администрации).

Такое предписание обязательно к выполнению работодателем в течение 14 календарных дней со дня его получения.

В случае несогласия работника (работников) с приказом (распоряжением) работодателя о приостановлении действия трудового договора, выданным до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений», таким работником (работниками) соответствующий приказ (распоряжение) может быть обжалован содержание приказа (распоряжения) и основания его издания, по согласованию с военной администрацией может внести работодателю предписание о признании соответствующего приказа (распоряжения) утратившим силу.

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Гоструда

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