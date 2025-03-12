За взрывами в Ивано-Франковске стоят спецслужбы РФ, они подорвали собственных агентов — СБУ

Правоохранители установили, что теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовала РФ.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прозвучали взрывы. В результате взрывов пострадали три человека.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция «по горячим следам» установили обстоятельства и исполнителей теракта.

Согласно имеющимся данным, вечером 11 марта российская спецслужба подорвала двух своих агентов, которые несли самодельное взрывное устройство (СВУ) в районе железнодорожного вокзала.

В СБУ отметили, что пособниками врага оказались двое местных подростков 15 и 17 лет, которых РФ завербовала через Telegram-каналы по поиску «легких денег» и втянула в преступную деятельность.

«В результате происшествия 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник был госпитализирован с тяжелыми ранениями. По данным следствия, подростки учились в колледжах и дружили.

В обмен на обещание денег от оккупантов они по инструкции российского куратора изготовили самодельное взрывное вещество и два СВУ, замаскированных под термосы», — говорится в сообщении.

Для конспирации фигуранты собирали их в арендованной за деньги куратора квартире в многоэтажке рядом с железнодорожным вокзалом.

Оба взрывных устройства они оснастили детонаторами с возможностью дистанционного подрыва и дополнительными поражающими элементами в виде металлических гаек.

После этого, по указанию российского заказчика, злоумышленники привели оба взрывных устройства в боевую готовность.

«Около 18:30 11 марта они направлялись к назначенной локации для размещения одного из взрывных устройств. По дороге российская спецслужба, которая дистанционно отслеживала их перемещение по GPS, активировала СВУ в их пакете», — сообщили в СБУ.

Кроме подростков, от ударной волны взрыва пострадали еще двое случайных прохожих.

Одновременно оккупанты дистанционно подорвали второе взрывное устройство, оставленное в арендованной квартире.

На данный момент следователи СБУ подготовили сообщение о подозрении 15-летнему фигуранту. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также рассматривается вопрос о квалификации действий двух 15-летних девушек, которые находились в одной компании с фигурантами во время подготовки теракта.

Напомним, Укрзализныця отреагировала на взрывы в Ивано-Франковске.

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