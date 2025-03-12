За вибухами в Івано-Франківську стоять спецслужби РФ, вони підірвали власних агентів — СБУ

Правоохоронці встановили, що теракт в Івано-Франківську 11 березня організувала РФ.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунали вибухи. Внаслідок вибухів постраждало троє людей.

Служба безпеки України та Національна поліція «по гарячих слідах» встановили обставини та виконавців теракту.

За наявними даними, ввечері 11 березня російська спецслужба підірвала двох власних агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП) у районі залізничного вокзалу.

У СБУ зазначили, що поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких РФ завербувала через телеграм-канали із пошуку «легких грошей» і втягнула у злочинну діяльність.

«Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями. За даними слідства, неповнолітні навчалися у коледжах і товаришували.

В обмін на обіцянку грошей від окупантів вони за інструкцією російського куратора виготовили саморобну вибухову речовину та два СВП, замасковані під термоси», - сказано у повідомленні.

Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу.

Обидві вибухівки вони спорядили детонаторами з можливістю дистанційного підриву і додатковими уражаючими елементами у вигляді металевих гайок.

Після цього, на виконання вказівки російського замовника, зловмисники привели обидва вибухові пристрої у бойову готовність.

«Близько 18:30 11 березня вони прямували до визначеної локації для розміщення одного із вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відслідковувала їхнє пересування за GPS, активувала СВП у їхньому пакеті», - повідомили у СБУ.

Крім неповнолітніх від удару вибуховою хвилею постраждало ще двоє випадкових перехожих.

Одночасно окупанти дистанційно підірвали другу вибухівку, залишену в орендованій квартирі.

Наразі слідчі СБУ підготовили повідомлення про підозру 15-річному фігуранту. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо кваліфікації дій двох 15-річних дівчат, які були в одній компанії з фігурантами під час підготовки теракту.

Нагадаємо, Укрзалізниця відреагувала на вибухи в Івано-Франківську.

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