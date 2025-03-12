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На Закарпатті викрили посадовця, який $10000 обіцяв перевести військового з бойової частини до ТРО

20:40, 12 березня 2025
На хабарі погорів начальник підрозділу військової частини однієї із бригад територіальної оборони.
На Закарпатті викрили посадовця, який $10000 обіцяв перевести військового з бойової частини до ТРО
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На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру начальнику підрозділу військової частини однієї із бригад територіальної оборони за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, підозрюваний за грошову винагороду обіцяв  переведення військового, який служив у зоні бойових дій, на посаду свого помічника. Такі послуги оцінив у 410 тисяч гривень, що в еквіваленті становить 10 тис доларів США.

Під час отримання обумовленої суми коштів фігуранта було затримано. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

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ОГП прокуратура Сили ТрО

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