Зеленський не чув про запрошення Трампа до Білого дому, але сподівається на зустріч з ним

Президент також наголосив, що Україна готова до підписання рамкової угоди про корисні копалини.

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Президенту України Володимиру Зеленському не відомо про його запрошення президентом США Дональдом Трампом у Білий дім, проте він сподівається на позитивну зустріч з ним.

«Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватись позитивним результатом для обох сторін. І я думаю, що саме так ми маємо підходити до будь-яких наших зустрічей», - сказав Зеленський журналістам під час брифінгу.

Водночас він також наголосив, що Україна готова до підписання рамкової угоди про корисні копалини.

Державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи угоду про корисні копалини під час спілкування зі ЗМІ в аеропорту Ірландії після переговорів з українською делегацією у Джидді, заявив, що вона дасть США «зацікавленість» у безпеці України. За його словами, ця угода «вигідна для обох країн».

«Я б не розглядав це як гарантію безпеки, але, безумовно, якщо Сполучені Штати мають економічний інтерес, який приносить дохід нашому народу, а також народу України, ми будемо зацікавлені в тому, щоб захистити його, якщо він буде підданий сумніву або загрозі», - сказав він.

«Безумовно, однією з умов довгострокового процвітання і безпеки України є активне економічне зростання і розвиток», - додав Рубіо, вказавши, що «будь-який економічний розвиток України є позитивним для їхнього власного майбутнього» і «очевидно, що Сполучені Штати мають певний економічний інтерес».

Нагадаємо, що речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкрив деталі перебігу переговорів між Україною та США у Джидді 11 березня. Він, зокрема, наголосив, що всі подробиці можна буде розкрити лише через багато років.

Зазначимо, що Верховна Рада доручить Кабміну підготувати зміни до Господарського кодексу з метою визначення особливого порядку ведення бізнесу для партнерів зі США. Про це йдеться у проекті постанови про розроблення законодавчої бази для створення преференційних умов діяльності бізнесу країн-партнерів України в рамках Післявоєнного Альянсу 13067.

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