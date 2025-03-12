Стало відомо, чи скасують в Україні мобілізацію та воєнний стан під час можливого перемир’я

Ми не говоримо про мир, а лише про можливе перемир’я на 30 днів, - секретар парламентського Комітету з нацбезпеки Роман Костенко.

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Секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко наголосив, що Україна не повинна зупиняти мобілізацію чи скасовувати воєнний стан, якщо буде досягнуто тимчасове перемир’я на 30 днів.

"Ми ж не говоримо про мир. Ми говоримо про можливість перемир'я на 30 днів, тому про скасування воєнного стану і припинення мобілізації мова не йде", – сказав Костенко під час спілкування з журналістами.

Він вважає, що росіяни можуть використати протягом цих 30 днів і накопичити сили, наприклад, спланувати нові операції і почати розхитувати Україну зсередини.

"Росіянам зараз важливо зробити перемир'я. Потім його продовжити, потім поставити умови про вибори. Далі – скасувати воєнний стан завести розмови про демобілізацію, щоб наша армія там розійшлась і продовжити бойові дії", – заявив Роман Костенко.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Джидді 11 березня відбулася зустріч української та американської делегацій, за підсумками якої Київ погодився на 30-денне припинення вогню з РФ, а США — відновити обмін розвідданими та безпекову допомогу.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна погодилася на ідею про 30 днів тиші.

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