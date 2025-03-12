Стало известно, отменят ли в Украине мобилизацию и военное положение во время возможного перемирия

Секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко подчеркнул, что Украина не должна останавливать мобилизацию или отменять военное положение, если будет достигнуто временное перемирие на 30 дней.
"Мы же не говорим о мире. Мы говорим о возможности перемирия на 30 дней, поэтому об отмене военного положения и прекращении мобилизации речь не идет", – сказал Костенко, общаясь с журналистами.
Он считает, что россияне могут использовать в течение этих 30 дней и накопить силы, например спланировать новые операции и начать расшатывать Украину изнутри.
"Россиянам сейчас важно совершить перемирие. Затем его продолжить, затем поставить условия о выборах. Далее – отменить военное положение завести разговоры о демобилизации, чтобы наша армия там разошлась и продолжить боевые действия", – заявил Роман Костенко.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Джидде 11 марта состоялась встреча украинской и американской делегаций, по итогам которой Киев согласился на 30-дневное прекращение огня из РФ, а США возобновить обмен разведданными и помощь в безопасности.
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею о 30 днях тишины.
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