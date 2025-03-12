Для мужчин за границей могут отменить условие наличия военно-учетного документа для выдачи паспорта, поскольку этот запрет не стимулирует их возвращаться – Чернышов

Министр национального единства Алексей Чернышов заявил, что Кабмин может пересмотреть необходимость наличия у мужчины, находящегося за границей, военно-учетного документа для выдачи паспорта.

Источник фото: kurs.com.ua

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Для военнообязанных украинцев, уехавших за границу, могут отменить обязательное условие наличия военно-учетного документа для выдачи им паспорта. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышов, цитирует его Интерфакс-Украина.

Так, он сообщил, что есть намерение внести изменения в постановление Кабмина, которое ограничивает выдачу и оформление паспортов за границей для мужчин.

«Предоставить возможность украинским мужчинам, тем, для кого это нужно: тем, у кого заканчивается паспорт. Он находится, скажем, в Чехии, он мужчина, у него заканчивается паспорт, он приходит в ГП «Документ», а ему говорят, предоставь военные документы. И он оказывается в статусе лица с просроченным паспортом в другой стране. Сейчас вместе работаем над тем, чтобы им все же выдавать паспорта, я за либерализацию этого блока», – добавил он.

Чернышов подчеркнул, что сегодняшний запрет «не работает на возвращение мужчин».

«Что мы выигрываем? Ничего не выигрываем», – добавил он.

Алексей Чернышов также сообщил, что продолжается работа над разрешением выдачи за границей паспортов всем мужчинам, у которых заканчивается срок действия документа.

«Сегодня из 80 тысяч паспортов большинство уже выдано, и до конца месяца получат остальные», – сказал Чернышов.

Автор: Наталя Мамченко

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