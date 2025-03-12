Для чоловіків за кордоном можуть скасувати умову наявності військово-облікового документа для видачі паспорта, бо ця заборона не стимулює їх повертатися – Чернишов

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що Кабмін може переглянути необхідність наявності у чоловіка, який знаходиться за кордоном, військово-облікового документа для видачі паспорта.

Джерело фото: kurs.com.ua

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Для військовозобов’язаних українців, що поїхали за кордон, можуть скасувати обов’язкову умову наявності військово-облікового документа для видачі їм паспорта. Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов, цитує його Інтерфакс-Україна.

Так, він повідомив, що є намір внести зміни до постанови Кабміну, яка обмежує видачу і оформлення паспортів за кордоном для чоловіків.

«Надати можливість українським чоловікам, тим для кого це потрібно: тим у кого завершується паспорт. Він перебуває, скажімо, Чехії, він чоловік, в нього закінчується паспорт, він приходить в ДП «Документ», а йому кажуть надай військові документи. І він опиняється в статусі особи з простроченим паспортом в іншій країні. Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти, я за лібералізацію цього блоку», - додав він.

Чернишов підкреслив, що сьогоднішня заборона «не працює на повернення чоловіків».

«Що ми виграємо? Нічого не виграємо», - додав він.

Олексій Чернишов також повідомив, триває робота над дозволом видачі за кордоном паспортів всім чоловікам, у яких завершується термін дії документу.

«Сьогодні з 80 тисяч паспортів більшість уже видана, і до кінця місяця отримають решту», - сказав Чернишов.

Автор: Наталя Мамченко

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