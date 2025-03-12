На Вінниччині чоловік продавав гранати — йому загрожує до 7 років за ґратами

На Вінниччині чоловіку повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.
Підозрюється, що 41-річний житель Тиврівської громади займався збутом бойових припасів.
Фігурант впродовж лютого-березня цього року двічі продав 5 боєприпасів – ручні гранати Ф-1 промислового виробництва, а також бойові припаси іноземного виробництва за 10 тис. грн.
Також чоловік планував здійснити незаконний збут ще 2 гранат у найближчий час.
Однак правопорушника затримано в процесуальному порядку.
У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії для встановлення джерела походження бойових припасів.
Наразі прокурор подав до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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