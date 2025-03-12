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На Вінниччині чоловік продавав гранати — йому загрожує до 7 років за ґратами

22:36, 12 березня 2025
41-річний житель Тиврівської громади займався збутом бойових припасів.
На Вінниччині чоловік продавав гранати — йому загрожує до 7 років за ґратами
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На Вінниччині чоловіку повідомлено про підозру у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Підозрюється, що 41-річний житель Тиврівської громади займався збутом бойових припасів.

Фігурант впродовж лютого-березня цього року двічі продав 5 боєприпасів – ручні гранати Ф-1  промислового виробництва, а також бойові припаси іноземного виробництва за 10 тис. грн.

Також чоловік планував здійснити незаконний збут ще 2 гранат у найближчий час.

Однак правопорушника затримано в процесуальному порядку.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії для встановлення джерела походження бойових припасів.

Наразі прокурор подав до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення інкримінованого злочину передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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прокуратура Вінниця граната боєприпаси

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