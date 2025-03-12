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Росіяни намагаються прорвати кордон на Сумщині, але не мають успіхів, – речник ДПСУ Андрій Демченко

15:59, 12 березня 2025
За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів.
Росіяни намагаються прорвати кордон на Сумщині, але не мають успіхів, – речник ДПСУ Андрій Демченко
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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що ворог намагається прорвати кордон на Сумщині, але знищується прикордонниками та іншими підрозділами Сил оборони України.

За його словами, намагаючись витіснити Сили оборони України з Курської області, росіяни проводять десятки штурмових дій по позиціях українських воїнів.

«Вони прагнуть здійснити оточення наших сил, які перебувають в Курській області, або ж перерізати логістичні шляхи. Зараз фіксується спроба переходу кордону маленькими штурмовими групами ворога по 2-3 військовослужбовці, інколи по 5, які мають задачу максимально зайти вглиб на нашу територію, накопичитися, закріпитися й розширити зону бойових дій. Проте успіху вони не мають: тільки за минулу добу близько 20 військовослужбовців рф були знищені», – сказав Демченко у ефірі телемарафону «Єдині новини»

Раніше народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко заявив, що повного виходу військ ЗСУ з Суджі Курської області РФ немає.

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війна Державна прикордонна служба

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